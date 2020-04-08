Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сказать вам, хотя я и не ученый, что я вижу проблески надежды. Согласно первым цифрам, которые мы получаем из нью-йоркской городской агломерации, Нью-Джерси, даже Нового Орлеана и Детройта, а также Чикаго, появляются некоторые признаки выравнивания [кривой количества случаев заражения], прогресса", - сказал он.

При этом Пенс призвал всех американцев "удвоить усилия", направленные на соблюдение санитарных ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 398 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 12 тыс. человек.