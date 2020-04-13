Байден представил свой план по снятию санитарных ограничений в США

Бывший вице-президент США Джо Байден, являющийся сейчас наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства, представил свои предложения по отмене санитарных ограничений в стране, введенных из-за нового коронавируса. Основные положения плана политика приводятся в его статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден не уточняет, когда именно должны быть сняты указанные ограничения. Он полагает, что это следует сделать после "значительного снижения" темпов роста числа инфицированных в США. Для достижения этой цели, по мнению бывшего вице-президента, американской администрации нужно активно предоставлять властям штатов федеральную поддержку.

Как подчеркивает Байден, в США "следует проводить во много раз больше тестов [на заражение коронавирусом], чем сейчас". Кроме того, как полагает политик, больницы нужно подготовить к тому, что сразу после частичного снятия санитарных ограничений в стране число инфицированных может резко вырасти. По словам Байдена, медицинским учреждениям также потребуется дополнительная помощь со стороны федеральных властей.

По мнению бывшего вице-президента, возобновление деловой активности в стране должно происходить постепенно. Как он отметил, "офисы и магазины надо открыть раньше, чем спорткомплексы и театры". В статье констатируется, что на предприятиях и в офисах, возможно, придется увеличить расстояние между рабочими местами сотрудников, а в ресторанах - расставить столики дальше друг от друга.

Байден также подчеркнул, что намерен уделить пристальное внимание расовым вопросам, касающимся случаев заражения коронавирусом. Ряд американских СМИ ранее отмечали, что афроамериканцы, к примеру, страдают из-за пандемии в большей степени, чем белые граждане США.

Политик выразил уверенность в том, что действующая администрация продемонстрировала "неспособность планировать, подготовиться, провести беспристрастную оценку и уведомить жителей страны об угрозе", касающейся коронавируса. По словам Байдена, это "привело к катастрофическим последствиям". "Нам нельзя повторять эти ошибки", - предупредил он.

Съезд демократов

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 556 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.