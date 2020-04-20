Байден победил по итогам собраний партийных активистов в штате Вайоминг

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, одержал победу по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Вайоминг. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителей местного отделения партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование на кокусах в Вайоминге проводилось по почте из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Прием бюллетеней начался 7 апреля - еще до выхода из предвыборной гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был единственным соперником Байдена за выдвижение кандидатом. Он объявил о приостановке своей кампании на следующий день.

Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.