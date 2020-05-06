WP: Трамп приказал выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

США 6 мая 2020 21:11 (UTC+04:00)
WP: Трамп приказал выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

Президент США Дональд Трамп настаивает на покраске всей защитной стены на американо-мексиканской границе в черный цвет. Согласно прогнозам, такая работа может увеличить затраты в рамках проекта по строительству сооружения на $500 млн. Об этом в среду написала газета The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении оценки госструктур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

The Washington Post указывает, что вопрос покраски всей стены в черный неоднократно за последние несколько лет выносился на обсуждение и изначально был исключен из технических требований проекта по причине высокой стоимости черной краски и больших затрат на техническое обслуживание. Осенью военные и представители пограничных служб полагали, что сумели отговорить президента от этой идеи. Однако Трамп от нее не отказался. "Президент США передумал и хочет покрасить стену. Мы вносим изменения в контракты, чтобы добавить [этот пункт]", - приводит газета слова чиновника, принимающего участие в строительстве.

По данным издания, президент Соединенных Штатов считает, что такой цвет позволит стене нагреваться до такой степени, чтобы до нее невозможно было дотронуться. Кроме того, по его мнению, как пишет газета, черный цвет также призван придать стене "неприступный" образ.

Часть стены протяженностью порядка 200 км, о возведении которой хозяин Белого дома сообщил в феврале, уже окрашена в черный цвет.

В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит $400 млн. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести также к концу текущего года. Протяженность американо-мексиканской границы достигает 3,14 тыс. км.

В середине февраля газета The Hill сообщала, что Пентагон направил в Конгресс уведомление о сокращении финансирования военных программ для выделения средств на строительство ограждений. Речь идет о $3,8 млрд. По данным издания, $2,2 млрд будет выделено из основного военного бюджета на 2020 год. В частности, программа закупок истребителей пятого поколения F-35 будет урезана на $156 млн.

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