Главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи намерен предупредить Конгресс об угрозе многочисленных вспышек в стране заболевания COVID-19 в случае преждевременной отмены эпидемиологических ограничений. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник комитет по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената Конгресса проведет слушания, посвященные мерам по предотвращению распространения коронавируса. Фаучи ответит на вопросы сенаторов в дистанционном режиме и, как ожидается, будет говорить не в присутствии президента США Дональда Трампа. Ведущие американские СМИ рассчитывают на то, что инфекционист в более жестком тоне, чем на брифингах в Белом доме, выскажется против преждевременной отмены карантинных мер.

"Главный посыл, который я желаю изложить комитету по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената, заключается в опасности попыток открыть страну слишком рано", - написал Фаучи. "Если мы пропустим промежуточные пункты рекомендаций "Открыть Америку", то окажемся перед угрозой многочисленных вспышек по всей стране. Это приведет не только к ненужным страданиям и гибели, но и отбросит нас назад на пути к нормализации", - добавил инфекционист.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,34 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 80 682 человека.