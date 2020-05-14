США будут добиваться в СБ ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

США считают необходимым усилить санкционное давление Совета Безопасности ООН на Иран и будут добиваться продления оружейного эмбарго, срок которого истекает 18 октября. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении постоянного представительства США при ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нарушения Ираном наложенного Советом Безопасности ООН оружейного эмбарго требуют большего, а не меньшего давления со стороны совета. США будут безустанно работать вместе с коалицией стран, обеспокоенных данной ситуацией, чтобы запрет на закупку оружия был продлен", - подчеркнули в постпредстве.

Там также проинформировали, что по инициативе США в среду члены Совета Безопасности провели обсуждение совершенного Ираном 22 апреля запуска военного спутника Noor. В США назвали данный запуск "еще одним примером грубого нарушения Ираном резолюции 2231 Совбеза ООН".

Позже спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в статье, опубликованной The Wall Street Journal, заявил, что США считают, что у них есть право в одностороннем порядке добиваться продления срока действия оружейного эмбарго в отношении республики в случае провала попыток принять соответствующую резолюцию в Совете Безопасности ООН.

"Мы подготовили проект резолюции и надеемся на то, что она будет принята", - написал спецпредставитель. "Голосование "за" послужило бы интересам России и Китая, которые в большей степени выиграют от стабильности на Ближнем Востоке, чем от продажи вооружений Ирану для междоусобных войн", - утверждал он.

"Если вето разочарует американскую дипломатию, то США сохраняют за собой право возобновить оружейное эмбарго иными способами. Резолюция СБ ООН 2231 от 2015 года отменила многие санкции ООН, но также создала правовой механизм, который предназначен для эксклюзивного применения определенными странами с целью возобновления действия санкций. Оружейное эмбарго является одной из таких санкций", - пояснил Хук.