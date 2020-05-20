Трамп заявил, что у спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси проблемы с головой

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи во вторник с республиканцами в Сенате вступил в заочную полемику со своим давним оппонентом - спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Американский лидер назвал Пелоси "больной женщиной" - та ранее заявила, что у Трампа проблемы с лишним весом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента. Что сделали демократы и нечестные сотрудники ФБР... Сотрудники ФБР - отличные люди, они любят Дональда Трампа, но верхушка бюро - коррумпированные и плохие люди, - сказал президент. - Если вы посмотрите на генерала Майкла Флинна (бывшего помощника президента по нацбезопасности, в отношении которого ФБР завело дело в связи с приписываемым России вмешательством в выборы - прим. ТАСС), на многих других людей, то реформа Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) незаконно использовалась нечестными людьми".

Трамп подчеркнул, что Флинн заслуживает большого уважения, его ценят бывшие коллеги. По словам президента США, люди, преследовавшие его бывшего помощника, нарушили закон, "подобное не должно повториться в стране".

"Российское дело" - состряпанная, сфабрикованная история. Они [демократы] заявили, что [член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи] Тулси Габбард является российским агентом. Я знаю, что это не так. Затем они добрались до [бывшего кандидата в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн, сказав, что она российский агент. Я с ней не знаком, но она не российский агент, - сказал президент США. - Эти люди больны. Нэнси Пелоси - больная женщина, у нее проблемы с головой".

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции Генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. Россия также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.