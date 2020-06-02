Полицейские арестовали в столице США за ночь больше 300 демонстрантов
Правоохранительные органы Вашингтона задержали за минувшую ночь больше 300 участников акций протеста против неоправданного применения насилия полицией в отношении темнокожего населения. Такие данные привел во вторник на пресс-конференции начальник управления полиции столицы США Питер Ньюшэм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По завершении процесса у нас оказалось более 300 арестов", - заявил шеф вашингтонской полиции.
По его словам, "аресты объяснялись главным образом тремя категориями правонарушений: несоблюдение комендантского часа (большинство арестов), а также грабежи и участие в беспорядках".
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