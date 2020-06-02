Белый дом: разговор Трампа и Путина был нужен для обсуждения G7 и поставок аппаратов ИВЛ

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина был вызван необходимостью обсудить идею проведения саммита Группы семи (G7) с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи, а также поставку в РФ американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявила во вторник, отвечая на вопросы журналистов, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ей был задан вопрос, в чем для Трампа заключалась необходимость провести разговор с российским лидером именно сейчас. "Президент <...> говорил, что считает, что [формат] G7 должен быть расширен, и они обсудили целый ряд различных вопросов, и, честно говоря, я думаю, что России тоже в последнее время нужны аппараты ИВЛ. Так что у них был целый ряд вопросов для обсуждения, в том числе глобальная безопасность, коронавирус и, конечно же, G7. Посмотрим, что из этого выйдет", - ответила Конуэй.

Советник американского президента отказалась отвечать на вопрос о том, кто был инициатором звонка. "Я не хочу это обсуждать", - сказала она. Пресс-служба Кремля ранее подчеркивала, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.

Главы государств отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере, условились продолжить двусторонние контакты на различных уровнях. Среди других тем Путин и Трамп затронули вопросы энергетики, сотрудничество в космосе и борьбу с пандемией нового коронавируса.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент РФ в телефонном разговоре выразил признательность в связи с поставкой 200 американских аппаратов ИВЛ. Их общая стоимость вместе с доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе - так же, как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.