WSJ: глава Facebook считает записи Трампа оскорбительными, но воздержится от мер

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг уведомил подчиненных о том, что считает многие записи президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными, но не намерен каким-либо образом подвергать их цензуре. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, Цукерберг выступил с данными заявлениями на встрече с сотрудниками компании. Многие из них ранее выражали протест против позиции руководства относительно записей Трампа в соцсетях о протестах и беспорядках в США. По сведениям издания, Цукерберг сообщил, что считает многие записи Трампа "глубоко оскорбительными". Вместе с тем он подчеркнул, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения политиков.

В материале констатируется, что многие сотрудники Facebook не были удовлетворены встречей и не согласились с Цукербергом.

Запись Трампа в Twitter о происходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота), где вспыхнули беспорядки из-за смерти афроамериканца после ареста, была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. В своем сообщении президент США назвал участников погромов "бандитами" и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".