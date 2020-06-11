В Лос-Анджелесе 7 полицейских перевели на офисную работу за нарушения во время протестов

Руководство полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) перевело на офисную работу семерых сотрудников за жестокое обращение с участниками демонстраций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал CNN.

Он приводит заявление представителей полиции, в котором говорится, что начато расследование в связи с "обвинениями [сотрудников] в неправомерных действиях, нарушениях правил управления и применении чрезмерной силы во время недавних массовых беспорядков". Уточняется, что семь сотрудников были переведены на офисную работу за "ненадлежащие действия во время протестов".

В управлении уточнили, что в разбирательстве в связи с поступившими на полицейских города жалобами участвуют 40 следователей. В 28 случаях жалобы касаются чрезмерного применения правоохранителями силы.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.