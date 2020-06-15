Мэр Филадельфии объявил о проверке действий полиции во время акций протеста

Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) проведут тщательную проверку действий полиции во время демонстраций протеста, прошедших в этом городе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом говорится в сообщении мэра Джима Кенни, опубликованном в понедельник на его сайте, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша реакция на недавние демонстрации указывает на необходимость провести работу с целью упрочить доверительные отношения с населением. Независимое расследование изучит то, как власти города отреагировали на ряд инцидентов и как управление полиции применяло силу", - говорится в сообщении.

По словам мэра, следователи уделят основное внимание действиям органов правопорядка во время акций протеста, состоявшихся в Филадельфии с 29 мая по 15 июня. Будет проанализированы рапорты полицейских, данные их служебных видеорегистраторов, поступившие жалобы, показания очевидцев и потерпевших, а также материалы СМИ и записи протестовавших в социальных сетях. Мэрия рассмотрит результаты расследования и высказанные рекомендации о том, как усовершенствовать работу городской полиции.

Демократы в Конгрессе США неделю назад представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.