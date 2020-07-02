Tesla нарастила поставки автомобилей в квартальном выражении

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил поставки машин во втором квартале текущего года по сравнению с первым, при этом производство в квартальном выражении сократилось, и в годовом исчислении оба показателя показали снижение. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в релизе компании.

За три отчетных месяца компания поставила 90,65 тысячи машин, что на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 10,6 тысячи, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 80,05 тысячи, что на 5% выше уровня первого квартала.

В том же квартале компания произвела 82 272 машин, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу и на 5,5% ниже — ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6 326 машин, это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом машин Model 3 и Y было произведено 75 946, это на 13% меньше по отношению к первому кварталу.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В минувшую среду компания вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей, обойдя японскую корпорацию Toyota.