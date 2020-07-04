Белый дом намерен проверить на лояльность Трампу политназначенцев Пентагона

Белый дом намерен со следующей недели начать проверять на лояльность президенту США Дональду Трампу политических назначенцев министерства обороны страны. Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беседы, которые будут проводить 20 сотрудников Белого дома, отмечает издание, могут привести к увольнениям тех должностных лиц оборонного ведомства, которые будут признаны нелояльными нынешнему американскому лидеру. В отправленном Белым домом письме говорится, что эти встречи, продолжительность которых не превысит полчаса, станут для сотрудников министерства и их заместителей "возможностью обсудить свою карьеру и интересы на 2021 год и последующий период".

При этом, по данным Foreign Policy, такие должностные лица высокого ранга, как министр обороны Марк Эспер, не намерены участвовать в этих беседах и считают их необязательными. Ожидается, что позднее аналогичные встречи будут проведены с представителями Госдепартамента и министерства внутренней безопасности.

Журнал отмечает, что в последние десятилетия ни один из президентов не предпринимал подобных действий.