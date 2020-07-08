В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи

США 8 июля 2020 06:16 (UTC+04:00)
В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи

Американская корпорация Facebook намерена принимать дальнейшие меры, чтобы в принадлежащих ей соцсетях не было сообщений, разжигающих ненависть. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении компании, распространенном во вторник после встречи ее руководства с главами правозащитных организаций, инициировавших ее бойкот.

Как отметил представитель Facebook, слова которого приводит американский портал The Verge, данная встреча, состоявшаяся в формате телеконференции, стала для глав корпорации "возможностью ознакомиться с мнением организаторов кампании" по отказу от размещения рекламы в соцсетях. "Они хотят, чтобы в Facebook не было разжигающих ненависть сообщений, мы тоже этого хотим. Вот почему так важно, чтобы мы работали над этим", - отметили в компании.

"Мы знаем, что нас будут судить по делам, а не по словам, мы признательны этим и другим группам за взаимодействие", - также констатировали в Facebook. Пресс-служба американской корпорации не ответила на запрос ТАСС о предоставлении комментария относительно итогов встречи.

В указанных консультациях приняли участие глава Facebook Марк Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг, а также представители неправительственных организаций, выступивших за бойкот компании. В их числе Free Press, Антидиффамационная лига, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Color of Change. Правозащитники заявили, что намерены продолжить акцию, поскольку компания отказалась выполнять их требования.

Возможные последствия
Как констатировала газета The New York Times, Facebook "не удалось успокоить организаторов бойкота размещения рекламы". Издание констатирует, что другие социальные сети, в том числе Twitter, активнее принимают меры по удалению сообщений, разжигающих ненависть. Газета заостряет внимание на том, что выручка Facebook в прошлом году составила около $70 млрд. Около 98% от этой суммы приходятся на поступления от размещения рекламы.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что отказ ряда компаний от размещения рекламы в сервисах Facebook, вероятно, продолжится и после завершения текущего месяца. Как констатирует издание, организаторы акции все активнее пытаются привлечь к участию в ней не только американские компании.

Бойкот соцсети
В последние недели многие крупные корпорации в США и других странах заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и иных популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации.

В поддержку акции выступают влиятельные американские правозащитные организации. Они, в частности, требуют от Facebook согласиться на проведение регулярных проверок ее работы независимыми экспертами на предмет наличия дискриминации на ее сетевых ресурсах, а также выявления случаев травли пользователей. Инициаторы бойкота добиваются, чтобы в компании один из ключевых постов занимал специалист, который хорошо разбирается в правозащитной сфере и имеет опыт работы в ней.

Неправительственные организации также настаивают на том, что Facebook следует удалить в принадлежащих ей соцсетях учетные записи групп, которые поддерживают расизм, антисемитизм, различные теории заговора, отрицают Холокост, изменение климата, а также распространяют недостоверную информацию о вакцинации.

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