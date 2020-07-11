В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 63,2 тыс. человек

Количество выявленных в США случаев заражения новым коронавирусом за сутки достигло рекордно высокого показателя, превысив 63 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По выкладкам университета, 9 июля в США было подтверждено 63,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Согласно оценкам газеты The New York Times, число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах. 3 июля в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом за сутки вновь превысило предыдущий антирекорд и составило 57 497. Ранее на этой неделе были пройдены отметки 58 тысяч и 60 тысяч.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом (свыше 3,17 млн человек), так и умерших (133 969 человек).