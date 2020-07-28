Конгрессмен США призвал генпрокурора расследовать показания Цукерберга Конгрессу

Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) направил письмо на имя генерального прокурора Уильяма Барра с просьбой расследовать показания, которые дал на слушаниях в Конгрессе в 2018 году глава компании Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщил в понедельник журнал Newsweek со ссылкой на копию документа, имеющегося в его распоряжении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как представитель этого органа (юридического комитета Палаты представителей - прим. ТАСС) я подвергаю сомнению правдивость высказываний господина Цукерберга и оспариваю его заявления о готовности сотрудничать с нашим надзорным органом", - приводит издание выдержки из письма Гетца.

Конгрессмен считает, что показания Цукерберга по поводу скандала с крупной утечкой личных данных пользователей Facebook в 2018 году содержали в себе искажения информации. По его словам, "эти искажения были не только нечестными, но и потенциально противозаконными и мошенническими".

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор. В апреле 2018 года Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.