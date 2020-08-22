Белый дом выступил против законопроекта о работе почты в США

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против законопроекта о работе Почтовой службы страны (United States Postal Service, USPS) в преддверии президентских выборов 3 ноября и планирует рекомендовать политику наложить на него вето. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

"Вместо того чтобы реформировать Почтовую службу США для обеспечения ее постоянной жизнеспособности в современной экономике, законопроектом предлагается выделить ей $25 млрд, не связывая это финансирование ни с пандемией коронавируса, ни с предстоящими президентскими выборами", - говорится в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома, которое приводит Reuters.

Палата представителей Конгресса США 22 августа соберется на голосование по законопроекту. Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.