Бомбардировщики B-52 ВВС США вывели подальше от зоны урагана в Луизиане

Командование Вооруженными силами США перебросило стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress с базы ВВС в штате Луизиана, находящейся в зоне, которой угрожает ураган "Лаура". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, речь идет о базе ВВС США Барксдэйл, где дислоцированы несколько B-52. Они перебрасываются в более безопасное место для предотвращения ущерба в результате урагана. Телекомпания не уточняет, куда направлены экипажи бомбардировщиков.

Как сообщил в среду Национальный центр США по наблюдению за ураганами, ураган "Лаура" усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 61 м/с. Ураган продолжает усиливаться и движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с. Через несколько часов он обрушится на побережье штатов Луизиана и Техас.

Метеорологи предупредили о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".