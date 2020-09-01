Госдеп подтвердил частичную отмену эмбарго на поставки оружия Кипру

США 1 сентября 2020 23:39 (UTC+04:00)
Госдеп подтвердил частичную отмену эмбарго на поставки оружия Кипру

Соединенные Штаты частично отменили эмбарго на поставки оружия Кипру. Это подтверждается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Оно было распространено во вторник по итогам телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео и президента Кипра Никоса Анастасиадиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Ортэгус, Анастасиадис и Помпео обсудили углубляющиеся отношения США и Кипра в сфере безопасности. "Госсекретарь Помпео проинформировал президента Анастасиадиса о своем решении временно снять ограничения на экспорт <...> нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере <...>, предназначенных <...> для Кипра", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

В декабре американский президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом США законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который, в частности, предусматривает снятие запрета на поставку вооружений на Кипр.

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