В NASA призвали создать коммерческие аналоги МКС, чтобы не уступить первенство КНР

Соединенные Штаты должны сохранить свое постоянное присутствие на низкой околоземной орбите, создав коммерческие альтернативы Международной космической станции (МКС), чтобы не быть вытесненными из этой сферы деятельности Китаем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Меня беспокоит, что приближается тот день, когда срок использования МКС подойдет к концу. И чтобы у США было присутствие на низкой околоземной орбите, нам надо быть готовыми к тому, что последует за этим", - сказал он.

"Но нас беспокоит, что Китай быстро создает то, что они называют китайской международной космической станцией, и им удается быстро начать рекламировать эту космическую станцию всем нашим международным партнерам", - отметил глава NASA. "Думаю, это будет трагедия, если после всего затраченного времени и всех усилий мы покинем низкую околоземную орбиту, и эта территория <...> достанется другой стране, с которой у нас расходятся интересы", - убежден Брайденстайн.

По его словам, ответом для США должна стать коммерциализация деятельности на низкой околоземной орбите. При этом создание новой космической станции на смену МКС не предполагается. "Не думаю, что в интересах нашей страны создавать новую международную космическую станцию, думаю, что в наших интересах поддерживать частные компании, для которых NASA будет клиентом", - уточнил он.