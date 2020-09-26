Трамп намерен выдвинуть Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Американский президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы выдвинуть судью апелляционного суда Эми Кони Барретт кандидатом на должность члена Верховного суда США. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на многочисленные высокопоставленные источники в Республиканской партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Барретт изначально фигурировала в СМИ в качестве основного претендента на эту должность. По сведениям источников CNN, многочисленные сотрудники Белого дома в частных беседах указывают на то, что Трамп уже определился с кандидатурой нового члена Верховного суда. При этом телекомпания подчеркивает, что решение американского лидера может быть изменено в последний момент, поэтому до сих пор нельзя с уверенностью говорить о его окончательном выборе.

Барретт является сейчас судьей апелляционного суда седьмого округа США, в котором рассматриваются дела, касающиеся штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Она известна консервативными взглядами и, в частности, выступает против абортов. По сведениям агентства Bloomberg, в Белом доме полагают, что выдвижение Барретт кандидатом на должность члена Верховного суда поможет Трампу заручиться поддержкой избирателей в ряде штатов, которые входят в число наиболее важных с точки зрения исхода президентских выборов в стране. Они назначены на 3 ноября.

Трамп ранее указал, что намерен официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, 26 сентября. Президент выразил уверенность в том, что процедура рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате, где большинство имеют его однопартийцы, окажется короткой. В связи с этим Трамп напомнил, что "республиканцы, большинство из них, уже очень ясно сигнализировали о намерениях" поддержать кандидатуру, которую он выдвинет. Президент указывал, что рассматривает на должность члена Верховного суда кандидатуры пяти женщин.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Таким образом, судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Демократическая партия США требует от Трампа отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и предоставить это право победителю ноябрьских президентских выборов.

Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.