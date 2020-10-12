Главный инфекционист США не разрешал использовать свое имя для агитации за Трампа

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не разрешал использовать свои слова и имя в целях агитации в поддержку переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом США на второй срок. Об этом главный инфекционист страны заявил в воскресенье телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я никогда не поддерживал официально ни одного кандидата за почти пять десятилетий на государственной службе. Комментарий, приписываемый мне в рекламном ролике Республиканской партии, был вырван из контекста и позаимствован из более пространного заявления, которое я сделал месяцы назад об усилиях, предпринимаемых представителями федеральных медицинских органов", - пояснил Фаучи.

Избирательный штаб заразившегося коронавирусом Трампа после его выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида разместила видеоролик продолжительностью почти 30 секунд. Позаимствованная фраза инфекциониста создает впечатление, будто он придерживается самого высокого мнения о том, как администрация республиканца справляется с пандемией. Отрывок фразы Фаучи был взят из его мартовского интервью телеканалу Fox News. В нем специалист давал оценку рабочей группе Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Главный инфекционист каждый день дает множество интервью СМИ. Их интерес обусловлен не столько пандемией коронавирусной инфекции, сколько тем, что мнение Фаучи часто расходится с позицией президента США. Глава Белого дома в июле в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает главного инфекциониста Соединенных Штатов несколько склонным к паникерству. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний в ответ назвал себя реалистом.

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, то удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как критика американских властей за промедление. Позднее Фаучи объяснил, что "выбрал неправильные слова" при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия администрации Соединенных Штатов были запоздалыми.