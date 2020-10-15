Меланья Трамп сообщила, что результаты ее теста на коронавирус отрицательные

Первая леди США Меланья Трамп сообщила в среду, что результаты ее теста на коронавирус нового типа отрицательные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рада сообщить, что у меня отрицательный результат [теста на коронавирус]. Надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу", - говорится в заявлении супруги президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

В этой публикации супруга главы государства рассказала, как проходила ее болезнь. "Мне повезло, что мой диагноз был поставлен при минимальных симптомах, хотя они поразили меня все сразу, в последующие дни это было похоже на американские горки симптомов. Я ощущала ломоту в теле, [у меня был] кашель, головные боли, большую часть времени я чувствовала сильную усталость. С точки зрения медикаментов я выбрала более естественный путь, больше отдавая предпочтение витаминам и здоровой пище", - отметила Меланья Трамп. Она также поблагодарила лечивших ее врачей.

Кроме того, в сообщении указывается, что сын первой леди и президента Дональда Трампа Бэррон переболел COVID-19, как и его родители. По словам Меланьи Трамп, узнав о том, что результаты ее теста на коронавирус оказались положительными, она в первую очередь подумала о сыне. "К нашему большому облегчению, его тест был отрицательным, но, как и многие родители в последние несколько месяцев <...>, я не могла перестать думать: "А что насчет завтра или послезавтра?" Мои опасения оправдались, когда он прошел тест еще раз и результат оказался положительным", - рассказывает первая леди США.

"К счастью, он сильный подросток, у него не было симптомов. В каком-то смысле я рада, что мы втроем прошли через это одновременно, так что мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе", - продолжила Меланья Трамп. Она пояснила, что к настоящему моменту результаты теста Бэррона отрицательные. Президент США также сообщил журналистам в среду, что его сын "в порядке".

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом.