Трамп заявил, что после создания нового оружия США будут выстраивать мир с позиции силы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной в мире и будут выстраивать мир с позиции силы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас сейчас самые мощные [вооруженные силы]. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. И мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это", - сказал он, выступая в субботу на митинге в штате Висконсин.