Трамп пообещал, что сдаст тест на коронавирус перед дебатами

Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник, что сдаст тест на наличие коронавируса перед дебатами 22 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, с этим нет никаких проблем", - цитирует агентство Reuters Трампа, отвечавшего на соответствующий вопрос журналистов.

Последние перед президентскими выборами теледебаты намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Трампу и кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену будут предложены следующие темы для обсуждения - борьба с пандемией коронавируса, положение американских семей, расовые проблемы в США, проблемы климатических изменений, вопросы национальной безопасности и особенности руководства страной. Этот перечень может быть дополнен в зависимости от последних новостей внутренней и внешней политики. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Дональд Трамп в ночь на 2 октября написал в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день главу администрации в целях предосторожности доставили в госпиталь, расположенный в пригороде столицы США. Уже 5 октября Трамп был выписан и вернулся в Белый дом.