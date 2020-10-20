Трамп утверждает, что США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня

Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна модернизировала свое ядерное оружие до недостижимого уровня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вложили $2,5 трлн в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира, - сказал Трамп, выступая в понедельник перед сторонниками в штате Аризона. - Мы обновили наше ядерное [оружие] до уровня, которого [никто] даже близко еще не достигал". "Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. <...> У нас есть все, - продолжил он. - $2,5 трлн - все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет".

По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов. "У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они (Россия и Китай - прим. ТАСС) украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", - считает он.

В середине мая президент США заявлял, что Вашингтон разрабатывает "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей. В недавно вышедшей в свет книге члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда утверждается, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

В то же время в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных осуществляются девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания нескольких прототипов.