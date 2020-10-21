США заявили, что изучают вариант переброски Второго бронетанкового полка из ФРГ ближе к РФ

Американская администрация рассматривает возможность передислокации на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, находящуюся ближе к России. Об этом сообщил во вторник министр обороны США Марк Эспер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"<...> Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе", - заявил глава американского военного ведомства, выступая на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

Эспер объявил 29 июля о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. По его словам, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

Шеф Пентагона в июле говорил о предстоящем выводе Второго бронетанкового полка, в состав которого входят почти 4,5 тыс. военнослужащих, из Баварии. Он также утверждал, что эту воинскую часть вернут на родину.