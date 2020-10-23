Регулятор США одобрил использование ремдесивира для лечения COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир (торговое название - Veklury) получил одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в четверг говорится в заявлении американской фармацевтической компании Gilead Sciences, производящей данный препарат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получивший ранее экстренное разрешение FDA для лечения COVID-19, Veklury сейчас является первым и единственным одобренным препаратом для лечения COVID-19 в США. Это лекарство широко доступно в больницах по всей стране", - говорится в заявлении компании.

В Gilead Sciences также уточнили, что препарат следует давать пациентам, которые нуждаются в госпитализации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала промежуточные результаты клинического исследования "Солидарность", которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ ритонавир и интерферон не дают почти никакого эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях с точки зрения снижения смертности.

Gilead Sciences ранее утверждала, что применение разработанного ею препарата ремдесивир пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания и Россия одобрили использование ремдесивира для лечения инфицированных коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса.

По данным газеты Financial Times, выводы ВОЗ означают, что единственным препаратом, доказавшим эффективность при лечении COVID-19, является дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории и внезапные приливы энергии. Именно дексаметазоном, помимо ремдесивира, лечили заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа, который впоследствии сообщил о своем выздоровлении.