Байден заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден выразил мнение, что его соперник, действующий американский лидер Дональд Трамп недостоин занимать пост главы государства после столь большого числа смертей от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США", - заявил он в четверг на теледебатах с нынешним главой Белого дома Трампом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Трансляцию дебатов ведут центральные телеканалы.

По словам Байдена, Трамп "прекратил сообщение с Китаем уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии". Президент Трамп, подчеркнул Байден, "практически ничего не сделал" для борьбы с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 222,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.