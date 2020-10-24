Американский зонд потерял часть грунта, забранного с поверхности астероида Бенну

Американский космический зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов грунта, забранных с поверхности астероида Бенну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA пришло к такому выводу, изучив полученные 22 октября снимки, подтвердившие, что зонд забрал больше образцов грунта астероида, чем планировалось - 60 г.

"Изучая изображения, команда операторов OSIRIS-REx заметила, что устройство для забора заполнено частицами астероида, некоторые из которых медленно просачиваются из коллектора под названием TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism)", - говорится в сообщении. По оценке специалистов NASA, створки запирающего механизма устройства заело из-за крупных фрагментов грунта, более мелкие частицы просачиваются в щели и попадают в космическое пространство.

"Изображения показывают, что любое перемещение аппарата и инструмента TAGSAM может привести к утере новых образцов грунта. Для его сохранения команда операторов решила воздержаться от процедуры измерения массы грунта, запланированной на субботу, 24 октября, и отменила намеченный на пятницу маневр торможения с тем, чтобы свести к минимуму ускорение аппарата", - добавило NASA. Оно сосредотачивает свои силы на перемещении грунта в капсулу, предназначенную для хранения образцов и их доставку ученым.

Капсулу с собранным грунтом планируется доставить на Землю в 2023 году.

Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну (1999 RQ36) и сбору образцов с его поверхности. Она достигла небесного тела в начале декабря 2018 года и осуществила съемку всей поверхности астероида. Как отмечается на сайте NASA, Бенну относится к категории потенциально опасных: шансы на то, что он в следующем веке может упасть на Землю, оцениваются как 1 к 2700.