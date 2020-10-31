Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 9 млн

Число заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло в пятницу 9 007 298. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 229 293 человек, выздоровели 3 554 336 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения (925 509) выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (919 661 выявленных случаев), Флорида (799 738) и Нью-Йорк (503 176).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 45 млн человек, более 1,18 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 599 976 случаев заражения, выздоровели 1 200 560 человек, умерли 27 656.