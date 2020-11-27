Трамп: поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей неделе
Президент Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.
«Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после», — объявил Трамп.
Он добавил, что препарат в первую очень будет доставлен в американские больницы. Ее получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и пожилые люди.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.
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