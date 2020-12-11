SpaceX запустит на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7

SpaceX в пятницу планирует запустить на орбиту американский спутник связи Sirius SXM-7, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить во временное окно с 11:20 до 13:20 по времени Восточного побережья США (с 20:20 до 22:20 GMT+4) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Задачей спутника SXM-7 компании SiriusXM, масса которого достигает семи тонн, является обеспечение радиовещания в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использоваться уже в седьмой раз для запуска, должна совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.