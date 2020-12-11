Time присвоил звание "Человек года" Байдену и Харрис

Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time. Об этом объявлено в четверг во время специального эфира телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке редакции Time, Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.