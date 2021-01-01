В Лос-Анджелесе вступил в силу запрет на продажу и производство вещей из натурального меха

Закон о запрете на продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха вступил в силу в пятницу в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий законопроект был одобрен городским советом в начале 2019 года. Позже он был подписан мэром мегаполиса Эриком Гарсетти, который уделяет особое внимание вопросам, касающимся защиты окружающей среды.

На введении указанных норм настаивали члены городского совета Боб Блуменфилд, Пол Корец и Митч О'Фэррел. Они подчерчивали, что производство изделий из натурального меха является "бессмысленной жесткостью по отношению к животным". Блуменфилд, являвшийся автором законопроекта, подчеркивал, что "данной бесчеловечной практике должен быть положен конец".

Лос-Анджелес стал крупнейшим городом в США, где действует такой запрет. Аналогичные нормы одобрили ранее власти городов Беркли и Сан-Франциско.

Множество исключений

Согласно закону, в Лос-Анджелесе теперь, в частности, нельзя производить, продавать, менять и распространять какие-либо предметы одежды или интерьера, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, игрушки из натурального меха. Вместе с тем предусмотрен целый ряд исключений.

Новые нормы, в частности, не распространяются на все указанные предметы, которые ранее уже были в употреблении, имеют религиозное значение или важны с точки зрения традиций. Последнее применимо, к примеру, к одежде и другим предметам, которые используют коренные американские народы. Кроме того, запрет не касается изготовления чучел животных.

Закон будет действовать 24 месяца, до 1 января 2023 года. В этот день, как ожидается, на всей территории Калифорнии вступит в силу запрет на изготовление изделий из натурального меха, их продажу и распространение. Соответствующий закон подписал в октябре 2019 года губернатор штата Гэвин Ньюсом. Калифорния станет первым штатом, где будут действовать такие нормы. Они во многом повторяют те правила, которые одобрили в Лос-Анджелесе.

Население Лос-Анджелеса составляет почти 4 млн человек. По этому показателю в США он уступает только Нью-Йорку.