В Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат
Дипломат, работавшая в ООН, найдена мертвой в своей квартире в районе Манхэттен. Об этом сообщила в пятницу газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Информации о ее гражданстве не приводится. Газета отмечает, что дипломат жила в данной квартире не менее двух лет.
По сведениям издания, полиция на данный момент не считает, что речь идет об убийстве. В полиции пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой предоставить комментарий.
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