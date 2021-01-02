Трамп подтвердил, что выступит 4 ноября в Джорджии в поддержку кандидатов в Сенат

Президент США Дональд Трамп призвал голосовать за своих однопартийцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, переизбирающихся 5 января в штате Джорджия в Сенат Конгресса, несмотря на то, что еще в пятницу он назвал предстоящее голосование "незаконным и недействительным", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я буду в Джорджии 4 января в 21:00 [06:00 (GMT+4) 5 января] на митинге [в поддержку] Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Будьте готовы проголосовать во вторник", - написал он в субботу в Twitter.

В Джорджии на 5 января запланирован второй тур выборов в Сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Места республиканцев Пердью и Леффлер оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

По данным телеканала Fox News, Республиканская партия после прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделяются поровну.