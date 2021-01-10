Apple убрала из App Store приложение, которым пользовались сторонники Трампа
Компания Apple убрала из AppStore приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«На нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы», — говорится в сообщении компании.
В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.
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