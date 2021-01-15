Байден намерен выделить $20 млрд на расширение программы вакцинации от COVID-19

Избранный президент США Джозеф Байден предложил выделить $20 млрд на финансирование программы вакцинации населения от нового коронавируса. Соответствующие данные содержатся в плане будущей администрации США по борьбе с последствиями пандемии, который распространил в четверг журналистский пул политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному документу, демократ намерен "обратиться к Конгрессу США с призывом выделить $160 млрд", которые были бы использованы на "спасение жизней американцев". Из этой суммы по меньшей мере $20 млрд, согласно плану Байдена, будут направлены на финансирование "национальной программы вакцинации населения".

Политик отмечает, что вакцинация будет осуществляться в тесном сотрудничестве с властями на уровне штатов, городов, территорий и представителей племен коренного населения. "По всей стране будут созданы социальные центры вакцинации населения, а в труднодоступные места будут направлены передвижные прививочные пункты", - указывается в документе.

Байден подчеркивает, что намерен добиться того, чтобы доступ к "бесплатной вакцине был обеспечен для всех жителей США вне зависимости от их миграционного статуса". Оставшиеся средства будут использованы на расширение возможностей тестирования на коронавирус, улучшение условий работы сотрудников, занятых в сфере здравоохранения, и другие меры, нацеленные на борьбу с вирусом.