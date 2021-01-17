Караван мигрантов требует от Байдена «выполнения взятых на себя обязательств»

Караван мигрантов, движущийся из Гондураса к границе Соединенных Штатов, призвал новую администрацию Джо Байдена выполнить свои «обязательства» перед мигрантами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает Fox News.

Более 1000 гондурасских мигрантов въехали в Гватемалу 15 января без регистрации. Это часть большого каравана, который в тот же день покинул гондурасский город. Телеканал передает, что они надеются на более теплый прием, когда дойдут до границы с США.

Мигранты отметили важность того, что новая администрация США продемонстрировала твердую приверженность «лицам, ищущим убежища».

«Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства», — говорится в заявлении.

Байден пообещал полностью изменить политику действующего президента США Дональда Трампа в отношении безопасности границ и иммиграции.