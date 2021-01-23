Президенты Мексики и США обсудили развитие сотрудничества в ходе телефонных переговоров

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры с коллегой из США Джозефом Байденом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили вопросы, связанные с миграцией, ковидом и сотрудничеством для развития и благополучия, - написал Лопес Обрадор. - Все указывает на то, что отношения во благо наших стран и народов будут хорошими". Мексиканский лидер впервые пообщался с Байденом как с президентом США.

В среду власти Мексики поздравили Байдена со вступлением в должность. Правительство латиноамериканского государства также с одобрением встретило решение нового главы Белого дома остановить строительство стены на общей границе.

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2019 году объем товарооборота между двумя странами достиг рекордного уровня $614,5 млрд.