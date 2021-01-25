Сенатор США внесет законопроект о легальном статусе беженцев из Венесуэлы

Сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), который после перехода контроля над верхней палатой Конгресса США к его однопартийцам станет главой комитета по иностранным делам, внесет 25 января законопроект о получении беженцами из Венесуэлы легального статуса и права на работу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Politico.

Менендес представит законопроект, который позволит венесуэльцам, сбежавшим от гуманитарного кризиса, законно жить и работать в США в рамках временного защищенного статуса. Документ будет внесен менее чем через неделю после того, как президент Дональд Трамп в последний день нахождения в должности издал исполнительный указ о защите венесуэльцев от выдворения по программе принудительной депортации.

Менендес скептически отозвался о соответствующем решении Трампа. По мнению сенатора, в искренность республиканца "никто не верит". По утверждению демократов, мораторий на депортацию не снимает необходимость получения временного легального статуса. Под действие законопроекта в случае его принятия могут попасть около 200 тыс. человек.

Трамп 19 января издал исполнительный указ о временном запрете на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или лиц без гражданства, которые в последнее время проживали на территории этого латиноамериканского государства.