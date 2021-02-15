В США заболеваемость COVID-19 опустилась ниже 100 тыс. случаев в сутки впервые с ноября

Среднее суточное число новых случаев заражения коронавирусом за неделю опустилось в США ниже 100 тыс. впервые с ноября прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Так, по его информации, в течение последних семи дней суточное число новых случаев заражения в США поднималось выше 100 тыс. только в четверг, когда их было более 105 тыс. В остальные дни заболеваемость COVID-19 колебалась в районе 80-90 тыс. новых случаев в сутки.

Таким образом средние недельные данные по этому показателю составили около 93 тыс. новых случаев в сутки и опустились ниже 100 тыс. впервые с конца октября - начала ноября 2020 года. Тогда в США возобновился резкий рост заболеваемости, преимущественно - в штатах Среднего Запада, а также на юге и западе страны. Пиковых показателей заболеваемость COVID-19 достигла в январе текущего года, когда она составляла 200-250 тыс. новых случаев в сутки, а 2 января превысила 300 тыс.

Всего, по информации Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 27,62 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 485 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.