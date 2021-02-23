Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на 15 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По данным агентства, состояние Маска упало на 15,2 миллиарда долларов — до 183 миллиардов долларов.

Богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось при этом на 3,73 миллиарда — до 186 миллиардов долларов. Таким образом, Безос занимает первую строчку в рейтинге богатейших людей мира, Маск — вторую.

В понедельник котировки акций Tesla рухнули на 8,55% — до 714,5 доллара. Падение стало самым значительным с сентября 2020 года. Акции Amazon подешевели на 2,13% — до 3180,74 доллара.