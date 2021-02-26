США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии

Американская администрация вводит визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, примет и иные меры в свете произошедшего. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для начала Госдепартамент США предпринял действия <...>, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи, но не только в нем", - отмечается в документе.

Кроме того, администрация США "объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ" своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них, подчеркивает Блинкен.

Санкции Минфина

Министерство финансов США в пятницу ввело санкции в рамках "Глобального акта Магнитского" против бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, который является ближайшим помощником наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

В черный список также попало элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет и подчиняется напрямую наследному принцу. По мнению американской разведки, оно причастно к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В пятницу аппарат директора Национальной разведки США распространил рассекреченную часть своего отчета об убийстве журналиста. "Я ожидаю, что как только этот доклад будет опубликован, будут приняты какие-либо действия [в отношении причастных к убийству поданных королевства], - сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.