Объем торговли Китая и США в январе - феврале вырос на 81,3%

Товарооборот Китая и США в январе - феврале текущего года вырос в годовом исчислении на 81,3%, составив $109,79 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 87,3%, до $80,53 млрд. Импорт американской продукции вырос на 66,4%, до $29,267 млрд.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. По итогам 2020 года объем торговли между двумя странами вырос на 8,3%, до $586,72 млрд.

Объем внешней торговли Китая в январе - феврале текущего года вырос на 41,2% в годовом выражении и составил $834,49 млрд.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны вырос в годовом исчислении на 60,6% и составил $468,874 млрд. Импорт увеличился на 22,2%, до $365,615 млрд.