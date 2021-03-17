Байден призвал мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в США

Американский президент Джо Байден призывает мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в США, в том числе из Мексики. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байдена попросили прокомментировать сообщения о стремительном росте числа мигрантов, задерживаемых властями США на границе с Мексикой. Глава Белого дома отметил, что рост числа нелегальных иммигрантов, в частности, наблюдался в 2019 и 2020 году.

Байден не согласился с утверждениями о том, что происходящее является следствием его якобы слишком мягкого подхода к нелегальным иммигрантам. "Я могу ясно сказать - не приезжайте", - добавил он. Президент США также призвал мигрантов, которые намерены незаконно проникнуть в США, "не покидать свои города".

На этой неделе Министерство внутренней безопасности США сообщило, что страна должна быть готова к прибытию рекордного за последние два десятилетия числа нелегальных мигрантов из государств Центральной Америки.

Ранее Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.