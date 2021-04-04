Власти США заявили о "полной поддержке" короля Иордании

США 4 апреля 2021 01:58 (UTC+04:00)
Власти США заявили о "полной поддержке" короля Иордании

Вашингтон считает короля Иордании Абдаллу II "ключевым партнером" Соединенных Штатов и в полной мере поддерживает его. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла II - ключевой партнер США, он пользуется полной нашей поддержкой", - цитирует Reuters заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Ранее иорданское агентство Petra сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

В свою очередь панарабский телеканал Al Mayadeen передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашний арест был помещен в своем дворце бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Кроме того, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен, которые подозреваются в участии в заговоре.

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