Полицейский застрелил темнокожую девочку в США

Сотрудник полиции во вторник застрелил 15-летнюю темнокожую девочку в городе Колумбус (штат Огайо). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная газета The Columbus Dispatch.

По ее сведениям, инцидент произошел около 16:45 по местному времени (00:45, 21апреля по Баку) после того, как в полицию поступил звонок с информацией о нападении девушки с ножом. На место происшествия прибыл полицейский, он выстрелил в девочку, ее доставили в больницу в критическом состоянии, и менее чем через она час умерла. По словам тети погибшей Хейзел Брайант, ее племянница жила в доме у приемной семьи и поссорилась с одним из домочадцев. Она также заявила, что у девочки был нож, однако та бросила его до того, как полицейский открыл огонь. По информации телеканала WNBC, ее звали Макайа Брайант и ей было 16 лет.

По сведениям газеты, у места происшествия собрались порядка 50 агрессивно настроенных людей. Некоторые из них призывают к мести.